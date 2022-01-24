Депутаты Литвы и Украины обжаловали права делегации Госдумы РФ в ПАСЕ

16:34 24 Январь Киев, Украина





Согласно процедурным правилам ПАСЕ, "существенными основаниями" для обжалования считается нарушение статьи 3 устава Совета Европы. В ней говорится, что каждая страна-член организации "обязательно должна признавать принцип верховенства права" и гарантировать основные права человека всем лицам, которые находятся "под ее юрисдикцией".



По мнению Эмануэлиса Зингериса, Россия не придерживается этих принципов, потому что последние выборы в Госдуму, состоявшиеся в сентябре 2021 года, "не были ни справедливыми, ни свободными". Кроме того, "Россия не выполнила ряд резолюций ПАСЕ" по оккупации части территорий Грузии и Украины. На открытии сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, которая началась в понедельник, 24 января, были обжалованы права новой делегации России. Права были оспорены на существенных и процедурных основаниях. С такой инициативой выступили литовский депутат Эмануэлис Зингерис из фракции "Европейской народной партии" и украинский депутат Евгения Кравчук из "Альянса либералов и демократов за Европу".Согласно процедурным правилам ПАСЕ, "существенными основаниями" для обжалования считается нарушение статьи 3 устава Совета Европы. В ней говорится, что каждая страна-член организации "обязательно должна признавать принцип верховенства права" и гарантировать основные права человека всем лицам, которые находятся "под ее юрисдикцией".По мнению Эмануэлиса Зингериса, Россия не придерживается этих принципов, потому что последние выборы в Госдуму, состоявшиеся в сентябре 2021 года, "не были ни справедливыми, ни свободными". Кроме того, "Россия не выполнила ряд резолюций ПАСЕ" по оккупации части территорий Грузии и Украины.

"В России был ликвидирован правозащитный Центр "Мемориал", отравленный оппозиционер Навальный, не выполняются решения Европейского суда по правам человека, - таким образом я оспариваю полномочия российской делегации на существенных основаниях", - заявил Зингерис.

Евгения Кравчук, в свою очередь, заявила, что ассамблея не может ратифицировать полномочия России из-за нарушения процедурных требований к формированию состава новой делегации. Она обосновала это тем, что во время парламентских выборов в России "голосование за кандидатуры депутатов проходило на территории аннексированного Крыма".

"Венецианская комиссия заявляла, что эти округа не могут участвовать в выборах. Проведение выборов в Крыму незаконно", – напомнила Кравчук.

Обе инициативы поддержали почти 50 депутатов из более чем пяти стран. Согласно правилам процедуры ПАСЕ этого достаточно для того, чтобы права национальной делегации были обжалованы. Теперь вопрос передан в соответствующий комитет ПАСЕ, который подготовит доклад и резолюцию с рекомендациями полномочий России: ратифицировать, не ратифицировать или ратифицировать с ограничениями. Эта резолюция будет вынесена на голосование с утра в среду, 26 января. До этого времени депутаты Госдумы могут участвовать в работе сессии без каких-либо ограничений. В среду после обеда ассамблея рассмотрит резолюцию "Отравление Алексея Навального".



Зимняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 24 по 28 января в гибридном формате, предусматривающем как личное, так и виртуальное участие. Через новую вспышку COVID секретариат ПАСЕ рекомендовал национальным делегациям физически направить на сессию только тех депутатов, которые являются докладчиками, главами комитетов и политических групп. Российская делегация принимает участие в сессии дистанционно.