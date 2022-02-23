Депутаты Госдумы "разрешили" Путину применить силу на территории оккупированной Украины

Члены верхней палаты, Совета Федерации, единогласно проголосовали за то, чтобы разрешить Путину использовать военную силу за пределами России, фактически официально оформив развертывание российских войск на оккупированной части Украины.
Белый дом во вторник впервые применил в отношении размещения российских войск на востоке Украины термин «вторжение».
«Мы думаем, что да, это начало вторжения, последнего вторжения России в Украину, — сказал Джон Файнер, главный заместитель советника по национальной безопасности, в интервью CNN.''
Белый дом решил начать называть действия России «вторжением» из-за ситуации на местах, по словам официального представителя США, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить внутренние обсуждения.
Администрация изначально сопротивлялась вводу войск, потому что Белый дом хотел увидеть, что на самом деле собирается делать Россия. По словам чиновника, после оценки передвижений российских войск стало ясно, что это новое вторжение.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также назвала действия России вторжением в сообщении в Твиттере, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в ответ на действия России.
Президент США «дал ясно понять, что, если Россия вторгнется в Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы гарантировать, что «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперед», — сказала Псаки.
В течение нескольких недель западные державы готовились к вторжению, поскольку Россия сосредоточила около 150 000 военнослужащих с трех сторон соседней Украины.
Они предупредили, что нападение приведет к массовым жертвам, нехватке энергии в Европе и экономическому хаосу по всему миру, и пообещали быстрые и суровые санкции, если оно произойдет.
Европейский союз и Великобритания объявили во вторник, что некоторые из этих мер будут приняты.
Западные лидеры давно предупреждали, что Москва будет искать прикрытие для вторжения, и именно такой предлог появился в понедельник, когда Путин признал независимыми два сепаратистских региона на востоке Украины.
Во вторник вечером Кремль еще больше повысил ставки, заявив, что признание распространяется и на другие территории, которые в настоящее время принадлежат украинским силам.
Белый дом во вторник впервые применил в отношении размещения российских войск на востоке Украины термин «вторжение».
«Мы думаем, что да, это начало вторжения, последнего вторжения России в Украину, — сказал Джон Файнер, главный заместитель советника по национальной безопасности, в интервью CNN.''
Белый дом решил начать называть действия России «вторжением» из-за ситуации на местах, по словам официального представителя США, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить внутренние обсуждения.
Администрация изначально сопротивлялась вводу войск, потому что Белый дом хотел увидеть, что на самом деле собирается делать Россия. По словам чиновника, после оценки передвижений российских войск стало ясно, что это новое вторжение.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также назвала действия России вторжением в сообщении в Твиттере, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в ответ на действия России.
Президент США «дал ясно понять, что, если Россия вторгнется в Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы гарантировать, что «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперед», — сказала Псаки.
В течение нескольких недель западные державы готовились к вторжению, поскольку Россия сосредоточила около 150 000 военнослужащих с трех сторон соседней Украины.
Они предупредили, что нападение приведет к массовым жертвам, нехватке энергии в Европе и экономическому хаосу по всему миру, и пообещали быстрые и суровые санкции, если оно произойдет.
Европейский союз и Великобритания объявили во вторник, что некоторые из этих мер будут приняты.
Западные лидеры давно предупреждали, что Москва будет искать прикрытие для вторжения, и именно такой предлог появился в понедельник, когда Путин признал независимыми два сепаратистских региона на востоке Украины.
Во вторник вечером Кремль еще больше повысил ставки, заявив, что признание распространяется и на другие территории, которые в настоящее время принадлежат украинским силам.
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