Депутаты Европарламента призвали РФ перестать запугивать Киев

Депутаты Европейского парламента выразили глубокую обеспокоенность эскалацией военного присутствия России у границ Украины. Все члены парламента единодушно выступили с обращением к Кремлевскому правительству, в котором потребовали от России прекратить запугивать Украину.
В совместном заявлении членов Европарламента также говорится о росте напряженности в связи с наращиванием Россией войск на Востоке Украины.
Евродепутаты призвали к полному соблюдению "текста и духа" Минских договоренностей и согласованного режима тишины. Отдельно они обратились к России с требованием прекратить запугивать Украину.
Члены Европарламента обратились к международному сообществу и лидеров демократических стран с призывом выразить обеспокоенность и решительное неодобрение действиями российских властей.
Заявление поддержали 18 членов Европейского парламента из Литвы, Польши, Германии, Словакии, Латвии, Болгарии, Дании, Румынии, Эстонии и Франции.
Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что Россия стягивает батальонные тактические группы к украинской границе под предлогом подготовки военных учений.
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