Депутаты Европарламента призвали РФ перестать запугивать Киев

13:16 04 Апрель Киев, Украина

Депутаты Европейского парламента выразили глубокую обеспокоенность эскалацией военного присутствия России у границ Украины. Все члены парламента единодушно выступили с обращением к Кремлевскому правительству, в котором потребовали от России прекратить запугивать Украину.

В совместном заявлении членов Европарламента также говорится о росте напряженности в связи с наращиванием Россией войск на Востоке Украины.

"Мы с большой тревогой наблюдаем за длительным наращиванием российских вооруженных сил и провокациями на Востоке Украины и вблизи Украины. Мы глубоко сожалеем из-за продолжающихся человеческих жертв и иного ущерба, который испытывает Украина", - говорится в заявлении.

Евродепутаты призвали к полному соблюдению "текста и духа" Минских договоренностей и согласованного режима тишины. Отдельно они обратились к России с требованием прекратить запугивать Украину.

"Мы призываем Россию предпринять активные шаги по снижению напряженности путем прекращения наращивания войск в и вблизи Украины, прекращению военных провокаций и запугивания в отношении Украины", - сказано в заявлении.

Члены Европарламента обратились к международному сообществу и лидеров демократических стран с призывом выразить обеспокоенность и решительное неодобрение действиями российских властей.

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на Востоке Украины, чтобы снизить напряженность и в конце концов восстановить территориальную целостность Украины", - резюмировали евродепутаты.

Заявление поддержали 18 членов Европейского парламента из Литвы, Польши, Германии, Словакии, Латвии, Болгарии, Дании, Румынии, Эстонии и Франции.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что Россия стягивает батальонные тактические группы к украинской границе под предлогом подготовки военных учений.