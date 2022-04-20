"Депутатских" выплат могут лишить 73 нардепов

11:20 21 июля Киев, Украина

Комитет Рады, занимающийся вопросами Регламента, предложил лишить 73 нардепов "депутатских" выплат за июль, из-за прогулов.

Об этом в Telegram сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Павел Фролов (парламентская фракция "Слуга народа").

"Регламентный комитет ВР обратился к спикеру относительно невыплат "депутатских" (45 тыс. грн) за июль этого года 73 нардепам", - написал Фролов.

Так, он отметил, что выплат должны быть лишены 23 депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде, 14 от "Слуги народа", 10 от депутатской группы "За будущее" в ВР, шесть от депутатской группы "Доверие" , шесть от парламентской фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина", четыре от "Европейской солидарности", один депутат от "Голоса", а также девять внефракционных парламентариев.



Согласно этим данным, экономия бюджетных средств в связи с невыплатой "депутатских" за июль составит 3,6 млн гривен.



Регламентный комитет ВР также предложил "реабилитировать" четырех депутатов от "Слуги народа", двух от "Батьківщини" и одного от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые отсутствовали в июле по уважительным причинам.

"Перечень "прогульщиков" не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировки/отпуск/суд) неучастия депутатов в голосованиях на пленарных или заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", - отметил Фролов.

Он объяснил, что в случае пропуска больше 30% голосований или неучастия в заседании комитета народный депутат лишается зарплаты за соответствующий день. Если в целом за месяц процент голосований меньше 70 или количество пропусков заседаний комитета - больше 50%, парламентарий теряет "депутатские" выплаты.