"Депутатских" выплат могут лишить 73 нардепов

Комитет Рады, занимающийся вопросами Регламента, предложил лишить 73 нардепов "депутатских" выплат за июль, из-за прогулов.
Об этом в Telegram сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Павел Фролов (парламентская фракция "Слуга народа").
Так, он отметил, что выплат должны быть лишены 23 депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде, 14 от "Слуги народа", 10 от депутатской группы "За будущее" в ВР, шесть от депутатской группы "Доверие" , шесть от парламентской фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина", четыре от "Европейской солидарности", один депутат от "Голоса", а также девять внефракционных парламентариев.
Согласно этим данным, экономия бюджетных средств в связи с невыплатой "депутатских" за июль составит 3,6 млн гривен.
Регламентный комитет ВР также предложил "реабилитировать" четырех депутатов от "Слуги народа", двух от "Батьківщини" и одного от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые отсутствовали в июле по уважительным причинам.
Он объяснил, что в случае пропуска больше 30% голосований или неучастия в заседании комитета народный депутат лишается зарплаты за соответствующий день. Если в целом за месяц процент голосований меньше 70 или количество пропусков заседаний комитета - больше 50%, парламентарий теряет "депутатские" выплаты.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии