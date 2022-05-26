Депутата Херсонского облсовета подозревают в госизмене

Депутат Херсонского облсовета уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины.
Сообщается, что депутат после вторжения вооруженных сил рф на территорию Украины согласился на сотрудничество с представителями государства-агрессора.
Сообщается, что депутат после вторжения вооруженных сил рф на территорию Украины согласился на сотрудничество с представителями государства-агрессора.
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