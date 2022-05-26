Депутата Херсонского облсовета подозревают в госизмене

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины.



Сообщается, что депутат после вторжения вооруженных сил рф на территорию Украины согласился на сотрудничество с представителями государства-агрессора.

"Депутат выступил с инициативой начала таможенного оформления товаров на Херсонской таможне, а также дал согласие на занятие должности главы так называемой "Херсонской таможни" при оккупационных властях рф. Он обратился к работникам Херсонской таможни Гостаможслужбы Украины, которые находились на территории г. Херсона и Херсонской области, с предложением продолжить работу под его руководством", - говорится в сообщении.