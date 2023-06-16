Депутат "Слуги народа" отказался от украинского языка: Данилов предложил уйти

16:28 02 июня Киев, Украина





Эту позицию Данилов выразил через свой аккаунт в Twitter.



Данилов заявил, что "русскому миру" и их сторонникам, которые считают, что они имеют право использовать русский язык на украинских телеканалах, нет места не только на телевидении, но и в политике, а также в Украине в целом. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил Максиму Бужанскому, депутату партии "Слуга народа" , который отказался говорить на украинском языке в прямом эфире новостей, покинуть политическую сферу.Эту позицию Данилов выразил через свой аккаунт в Twitter.Данилов заявил, что "русскому миру" и их сторонникам, которые считают, что они имеют право использовать русский язык на украинских телеканалах, нет места не только на телевидении, но и в политике, а также в Украине в целом.

Он подчеркнул, что все пророссийские элементы, которые в течение 30 лет подрывали и предавали страну, должны быть полностью исключены и изгнаны изо всех сфер как токсичный мусор из москвы.



Ранее Максим Бужанский, представитель партии "Слуга народа", отказался перейти на украинский язык во время прямого телемарафона 31 мая.