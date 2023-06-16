Депутат "Слуги народа" отказался от украинского языка: Данилов предложил уйти

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил Максиму Бужанскому, депутату партии "Слуга народа", который отказался говорить на украинском языке в прямом эфире новостей, покинуть политическую сферу.
Эту позицию Данилов выразил через свой аккаунт в Twitter.
Данилов заявил, что "русскому миру" и их сторонникам, которые считают, что они имеют право использовать русский язык на украинских телеканалах, нет места не только на телевидении, но и в политике, а также в Украине в целом.
Эту позицию Данилов выразил через свой аккаунт в Twitter.
Данилов заявил, что "русскому миру" и их сторонникам, которые считают, что они имеют право использовать русский язык на украинских телеканалах, нет места не только на телевидении, но и в политике, а также в Украине в целом.
Он подчеркнул, что все пророссийские элементы, которые в течение 30 лет подрывали и предавали страну, должны быть полностью исключены и изгнаны изо всех сфер как токсичный мусор из москвы.
Ранее Максим Бужанский, представитель партии "Слуга народа", отказался перейти на украинский язык во время прямого телемарафона 31 мая.
Ранее Максим Бужанский, представитель партии "Слуга народа", отказался перейти на украинский язык во время прямого телемарафона 31 мая.
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