Депутат Кнессета об оружии ХАМАС: россия поставляет оружие боевикам

Депутат Кнессета от блока Махане Мамлахти, Зеев Элькин, заявил, что часть оружия, использованного боевиками ХАМАС при нападении на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года, поступила из россии.
Об этом он сообщил в интервью радиостанции 103FM.
Элькин признал, что пока нет точной информации о том, каким образом это оружие оказалось в руках террористов и через каких посредников. Однако он подчеркнул необходимость более глубокого понимания изменения ситуации, связанной с россией.
Об этом он сообщил в интервью радиостанции 103FM.
Элькин признал, что пока нет точной информации о том, каким образом это оружие оказалось в руках террористов и через каких посредников. Однако он подчеркнул необходимость более глубокого понимания изменения ситуации, связанной с россией.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии