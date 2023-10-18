Депутат Кнессета об оружии ХАМАС: россия поставляет оружие боевикам

16:52 18 октября Киев, Украина

Депутат Кнессета от блока Махане Мамлахти, Зеев Элькин, заявил, что часть оружия, использованного боевиками ХАМАС при нападении на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года, поступила из россии.

Об этом он сообщил в интервью радиостанции 103FM.

Элькин признал, что пока нет точной информации о том, каким образом это оружие оказалось в руках террористов и через каких посредников. Однако он подчеркнул необходимость более глубокого понимания изменения ситуации, связанной с россией.
"Россия заключила стратегический союз с Ираном во всем, что связано с войной с Украиной, и как Иран помогает россии, так и россия помогает Ирану", - резюмировал депутат.