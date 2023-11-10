Деоккупация и усиление военной мощи: Зеленский провел заседание Ставки

17:58 10 ноября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский 10 ноября собрал Ставку верховного главнокомандующего. На заседании обсудили стратегическое видение деоккупации украинской земли и конкретные шаги по его воплощению, а также уточнили планы и расчеты для продолжения активных действий.





Подняли тему военного бюджета на 2024 год. Сделали акцент на том, чтобы Украина стала самодостаточной в отношении снарядов, ракет, дронов и бронетехники.



На Ставке также заслушали отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.Подняли тему военного бюджета на 2024 год. Сделали акцент на том, чтобы Украина стала самодостаточной в отношении снарядов, ракет, дронов и бронетехники.На Ставке также заслушали отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины

"Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление ПВО , средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки", - отметил президент.

Кроме этого, во время заседания предоставили доклад об эвакуации украинцев и граждан государств-партнеров из сектора Газа.