Деоккупация Луганщины начнется после освобождения города Лиман - Гайдай

Процесс деоккупации Луганской области может начаться после освобождения города Лиман Донецкой области.
Об этом заявил главу Луганской ОВА Сергей Гайдай в понедельник, 12 сентября.
По его словам, российские оккупанты в ожидании наступления ВСУ мародерят, пьянствуют и готовятся бежать.
Глава ОВА добавил, что местные власти уже проводят совещания и готовятся восстановить процесс жизнедеятельности общин.
Отметим, информация о начале боев за Лиман появилась на прошлой неделе параллельно с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Бои за город продолжаются несколько дней.
Отметим, информация о начале боев за Лиман появилась на прошлой неделе параллельно с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Бои за город продолжаются несколько дней.
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