Деоккупация Луганщины начнется после освобождения города Лиман - Гайдай

16:48 12 сентября Киев, Украина

Процесс деоккупации Луганской области может начаться после освобождения города Лиман Донецкой области.

Об этом заявил главу Луганской ОВА Сергей Гайдай в понедельник, 12 сентября.

"После окончательной деоккупации Лимана - эстафету перенимаем мы. Деоккупация близко. Слышите приближение боевых действий - находитесь в укрытиях! Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут", - написал он в телеграм.

По его словам, российские оккупанты в ожидании наступления ВСУ мародерят, пьянствуют и готовятся бежать.

"Там, где партизаны подняли украинские флаги - они до сих пор на месте. Оккупанты и коллаборанты не решаются их снять", - заявил Гайдай.

Глава ОВА добавил, что местные власти уже проводят совещания и готовятся восстановить процесс жизнедеятельности общин.



Отметим, информация о начале боев за Лиман появилась на прошлой неделе параллельно с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Бои за город продолжаются несколько дней.