Денисова об обмене пленными: оптимистических прогнозов нет

11:53 22 Апрель Киев, Украина

На сегодняшний день по тем спискам пленных, которые переданы в Москву, а также в оккупированные Луганск и Донецк для рассмотрения, нет никакой положительной динамики.





По ее словам, она проводит переговоры и по лицам, которые были осуждены до оккупации, до 2014 года, и хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.



В течение двух лет (2018-2019), когда еще могли договариваться вне минского процесса, забрали таких 386 человек, из которых 265 уже освобождены, отбыв свои сроки наказания, они уже дома. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова По ее словам, она проводит переговоры и по лицам, которые были осуждены до оккупации, до 2014 года, и хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.В течение двух лет (2018-2019), когда еще могли договариваться вне минского процесса, забрали таких 386 человек, из которых 265 уже освобождены, отбыв свои сроки наказания, они уже дома.

"Еще осталось 450 таких лиц, из них 71 - осужденные пожизненно. Мы просим, нам говорят "мы подумаем", вот на этой неделе они хотят нам дать какой-то ответ по этому вопросу. Передать хотя бы не людей, а уголовные дела", - сообщила Денисова.