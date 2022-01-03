Денисова об обмене пленными: оптимистических прогнозов нет

На сегодняшний день по тем спискам пленных, которые переданы в Москву, а также в оккупированные Луганск и Донецк для рассмотрения, нет никакой положительной динамики.
Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, она проводит переговоры и по лицам, которые были осуждены до оккупации, до 2014 года, и хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.
В течение двух лет (2018-2019), когда еще могли договариваться вне минского процесса, забрали таких 386 человек, из которых 265 уже освобождены, отбыв свои сроки наказания, они уже дома.
По ее словам, она проводит переговоры и по лицам, которые были осуждены до оккупации, до 2014 года, и хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.
В течение двух лет (2018-2019), когда еще могли договариваться вне минского процесса, забрали таких 386 человек, из которых 265 уже освобождены, отбыв свои сроки наказания, они уже дома.
Омбудсмен сообщила, что на территории ОРДЛО находятся 220 уголовных дел, в отношении 235 граждан Украины, которые были осуждены до 2014 года.
На вопрос о том, есть ли перспективы обмена, она ответила: "к сожалению, ничего оптимистического сказать пока не могу".
На вопрос о том, есть ли перспективы обмена, она ответила: "к сожалению, ничего оптимистического сказать пока не могу".
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