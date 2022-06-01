Денисова будет обжаловать в суде свое увольнение с должности Омбудсмана

Людмила Денисова будет обжаловать в суде свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Об этом она сообщила в Фейсбуке.
Денисова сообщила, что сегодня ее последний день пребывания в должности Омбудсмена, а также поблагодарила свою команду за "доверие, поддержку и слаженную работу".
Об этом она сообщила в Фейсбуке.
Денисова сообщила, что сегодня ее последний день пребывания в должности Омбудсмена, а также поблагодарила свою команду за "доверие, поддержку и слаженную работу".
Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека осудили увольнение Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, ведь в постановлении, которое приняла ВР, не объясняют причины увольнения Омбудсмена.
Представители миссии отмечают, что увольнение Денисовой по недавно принятому закону противоречит международным стандартам и подрывает независимость этого важного правозащитного института в Украине.
По их мнению, такое решение ослабило независимость института и нарушит его работу.
В мониторинговой миссии ООН призвали органы власти принять немедленные меры для обеспечения независимости Омбудсмана и соблюдать международные стандарты в законодательстве и на практике.
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