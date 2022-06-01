Денисова будет обжаловать в суде свое увольнение с должности Омбудсмана

07:45 01 июня Киев, Украина





Об этом она сообщила в Фейсбуке.



Денисова сообщила, что сегодня ее последний день пребывания в должности Омбудсмена, а также поблагодарила свою команду за "доверие, поддержку и слаженную работу". Людмила Денисова будет обжаловать в суде свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.Об этом она сообщила в Фейсбуке.Денисова сообщила, что сегодня ее последний день пребывания в должности Омбудсмена, а также поблагодарила свою команду за "доверие, поддержку и слаженную работу".

“Меня уволены вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде. Закон единственный для всех!”, – отметила она.

Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека осудили увольнение Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, ведь в постановлении, которое приняла ВР, не объясняют причины увольнения Омбудсмена.

“Мы считаем, что сейчас, как никогда, для Украины важно иметь независимый и сильный институт, который сможет беспристрастно расследовать нарушения прав человека и поддерживать пострадавших в поиске справедливости и возмещении ущерба. Международные стандарты требуют, чтобы законодательство, регулирующее такие учреждения, содержало независимый и объективный процесс увольнения с четко определенными основаниями. В постановлении, принятом Верховной Радой по неоправданно ускоренной процедуре, не объясняются причины увольнения Уполномоченного по правам человека", – говорится в сообщении.

Представители миссии отмечают, что увольнение Денисовой по недавно принятому закону противоречит международным стандартам и подрывает независимость этого важного правозащитного института в Украине.



По их мнению, такое решение ослабило независимость института и нарушит его работу.



В мониторинговой миссии ООН призвали органы власти принять немедленные меры для обеспечения независимости Омбудсмана и соблюдать международные стандарты в законодательстве и на практике.