Денис Шмыгаль: теперь у местных властей достаточно полномочий для контроля коронавирусной инфекции

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Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные комиссии по ТЧС и МЧС в Киеве, Харькове и Сумах усилить противоэпидемические меры для предотвращения быстрого распространения COVID-19. В пятницу, 9 октября, состоялось заседание Государственной комиссии по техногенной, экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные комиссии по ТЧС и МЧС в Киеве, Харькове и Сумах усилить противоэпидемические меры для предотвращения быстрого распространения COVID-19. «Местные власти попросили предоставить им больше полномочий. Теперь у них достаточно полномочий, чтобы эффективно контролировать распространение коронавирусной инфекции. Пожалуйста, возьмите верх и наведите порядок. Это наша общая ответственность», - сказал премьер-министр.



По итогам встречи Премьер-министр поручил главам областной и Киевской городской государственных администраций, начальникам управлений здравоохранения до 30 октября обеспечить кислородом больничные койки.



«Сегодня на заседании Правительства мы выделили на эти цели 572 миллиона гривен. Наша цель - обеспечить кислородом не менее 80% коек. Поручаю все организовать до конца месяца. Это ваш район, ваша ответственность », - подчеркнул Денис Шмыгаль.



Кроме того, премьер-министр поручил Минздраву проработать варианты размещения дополнительных коек вне больниц и быстрого централизованного снабжения кислородом. «Надеюсь, что нам не придется прибегать к подобным мерам. Однако медикам предстоит проработать и такой вариант», - сказал Глава Правительства.



В ходе заседания Государственная комиссия по ТЧС и чрезвычайным ситуациям рассмотрела предложения аппарата СНБО и выдала соответствующие комиссии.



Кроме того, по поручению Госкомиссии по ТЧС и чрезвычайным ситуациям Минздрав прорабатывает возможные изменения в Постановление № 641 об усилении адаптационных карантинных мер.