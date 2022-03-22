Денис Шмыгаль опроверг факт перенаправления денег для программы по диагностике онкозаболеваний на ремонт дорог

Премьер-министр Украины опроверг информацию о перенаправлении денег для программы по диагностике онкозаболеваний на ремонт дорог, которая на днях была опубликована в СМИ. Более того, в течении 2020 года на лечение онкобольных выделена рекордная сумма, заявил Денис Шмыгаль.
Он отметил, что Национальная служба здоровья Украины в период с апреля по октябрь выделила медучреждениям, которые лечат онкобольных, 2,4 млрд грн, при том, что за весь 2019 год эта сумма составила 1,9 млрд грн.
27 октября издание "Наші гроші" обратило внимание на то, что Кабмин передал на развитие дорог во Львовской области 61,5 млн грн из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. Всего из программы Минздрава забрали 104,752 млн грн.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко объяснил, что Кабинет Министров Украины перераспределил средства, выделенные на проект по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, так как в этом году данный проект невозможно было реализовать.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии