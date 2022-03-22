Денис Шмыгаль опроверг факт перенаправления денег для программы по диагностике онкозаболеваний на ремонт дорог

06:00 29 октября Киев, Украина

Премьер-министр Украины опроверг информацию о перенаправлении денег для программы по диагностике онкозаболеваний на ремонт дорог, которая на днях была опубликована в СМИ. Более того, в течении 2020 года на лечение онкобольных выделена рекордная сумма, заявил Денис Шмыгаль

"Вчера в СМИ, к сожалению, была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предназначались для онкобольных, пошли на дороги. Для меня лично очень важно прояснить ситуацию, чтобы закрыть этот вопрос. Во-первых, в 2020 году было выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. Всего на 40% больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2018 году", – написал он в Telegram.

Он отметил, что Национальная служба здоровья Украины в период с апреля по октябрь выделила медучреждениям, которые лечат онкобольных, 2,4 млрд грн, при том, что за весь 2019 год эта сумма составила 1,9 млрд грн.

"С сентября этого года наше правительство почти в пять раз увеличило тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей. Это означает, что заведения, в которых лечат маленьких пациентов, получат больше, чтобы предоставлять качественную помощь", – подчеркнул Шмыгаль.



Он добавил, что теперь на повестке дня Кабмина – постановление о перенаправлении части средств по строительству дорог на социальную поддержку шахтеров и финансирование Фонда безработицы.

27 октября издание "Наші гроші" обратило внимание на то, что Кабмин передал на развитие дорог во Львовской области 61,5 млн грн из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. Всего из программы Минздрава забрали 104,752 млн грн.



Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко объяснил, что Кабинет Министров Украины перераспределил средства, выделенные на проект по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, так как в этом году данный проект невозможно было реализовать.