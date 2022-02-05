Денис Шмыгаль назвал сотрудничество Украины с МВФ одним из важнейших приоритетов Украины

21 сентября состоялась онлайн-встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Присутствовали также министр финансов Сергей Марченко и председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
/>Денис Шмыгаль лично поздравил Альфреда Каммера с его недавним назначением и заверил, что дальнейшее сотрудничество с МВФ является одним из важнейших приоритетов как для Президента, так и для Правительства Украины.
«Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, оказываемую всему миру во времена испытаний», - сказал премьер-министр.
Глава правительства сообщил, что на имя директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой направлено письмо с просьбой начать работу миссии в онлайн-режиме в Украине.
Премьер-министр также пригласил Альфреда Каммера посетить Украину после отмены ограничительных мер, введенных в связи с распространением острого респираторного заболевания COVID-19.
/>Денис Шмыгаль лично поздравил Альфреда Каммера с его недавним назначением и заверил, что дальнейшее сотрудничество с МВФ является одним из важнейших приоритетов как для Президента, так и для Правительства Украины.
«Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, оказываемую всему миру во времена испытаний», - сказал премьер-министр.
Глава правительства сообщил, что на имя директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой направлено письмо с просьбой начать работу миссии в онлайн-режиме в Украине.
Премьер-министр также пригласил Альфреда Каммера посетить Украину после отмены ограничительных мер, введенных в связи с распространением острого респираторного заболевания COVID-19.
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