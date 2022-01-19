Денис Пушилин продолжает войну против сооружений ВСУ

Очередной попыткой дестабилизации обстановки на Донбассе стало заявление главы самопровозглашенной "ДНР". Возомнив себя военным стратегом, Денис Пушилин сделал вывод о незаконности инженерных сооружений ВСУ вблизи поселка Шумы Донецкой области. Дав распоряжение о нанесении удара по позициям украинских военных, Пушилин пытается сохранить лицо борца за перемирие.

"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы)", – говорится в заявлении Пушилина.

Он призвал украинскую сторону "с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе".

"Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей", – заключил Пушилин и призвал наблюдатей ОБСЕ осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.

Напомним, на прошлой неделе Пушилин угрожал отдать приказ на уничтожение позиций военных, если ВСУ до 3 сентября не предоставят акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения.

Накануне штаб ООС обвинил сепаратистов в нарушении перемирия на Донбассе. По данным украинских военных, противник минирует территории возле населенных пунктов и получает военную технику из России.

Также сообщалось, что за сутки 4 сентября сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области – в районе Авдеевки применялись гранатометы и стрелковое оружие.