Денис Пушилин продолжает войну против сооружений ВСУ

Очередной попыткой дестабилизации обстановки на Донбассе стало заявление главы самопровозглашенной "ДНР". Возомнив себя военным стратегом, Денис Пушилин сделал вывод о незаконности инженерных сооружений ВСУ вблизи поселка Шумы Донецкой области. Дав распоряжение о нанесении удара по позициям украинских военных, Пушилин пытается сохранить лицо борца за перемирие.
Он призвал украинскую сторону "с 08:00 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе".
Напомним, на прошлой неделе Пушилин угрожал отдать приказ на уничтожение позиций военных, если ВСУ до 3 сентября не предоставят акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения.
Накануне штаб ООС обвинил сепаратистов в нарушении перемирия на Донбассе. По данным украинских военных, противник минирует территории возле населенных пунктов и получает военную технику из России.
Также сообщалось, что за сутки 4 сентября сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области – в районе Авдеевки применялись гранатометы и стрелковое оружие.
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