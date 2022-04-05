Денис Монастырский рассказал о фиксации правоохранительными органами военных преступлений оккупации

Больше всего военных преступлений зафиксировано в Киевской области
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона «Единые новости». Он рассказал о ситуации в Киевской области и особенностях фиксации преступлений, совершенных на этих территориях.
Нацполиция документирует все совершенные военные преступления, опрашивает местных и собирает доказательства.
«Изнасилование, совершенное оккупантом во время военного времени, квалифицируется как военное преступление. Он не имеет срока давности, виновник будет нести ответственность. Он объявляется в розыск и в любой стране, где будет находиться, может быть задержан и передан украинскому правосудию», — подчеркнул глава МВД.
Относительно их фиксации, он отметил, что если человек погиб, проводится эксгумация тела, все необходимые экспертизы, чтобы получить доказательства и связь с лицом, совершившим преступление. Дальше через ДНК будет устанавливаться причастность. Ответственность понесет не только преступник, но его командир.
Недавно Нацгвардия во время проведения разведки обнаружила книгу штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет. Это позволит полностью идентифицировать находящихся в городах и позволит ускорить поиск военных преступников.
«За все время войны задержано более 600 диверсантов. Больше военных преступлений зафиксировано в Киевской области, их сейчас 1200», — отметил министр.
По словам Дениса Монастырского, в деоккупированных городах осталось много растяжек, неразорванных мин и взрывоопасных предметов. Только вчера работниками ГСЧС найдено и обезврежено более 5000 предметов.
Также глава МВД призвал граждан не спешить возвращаться в города:
«Эта территория еще достаточно опасна, я призываю граждан пока не возвращаться в свои дома. Местные власти дадут указание, когда это будет безопасно делать».
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона «Единые новости». Он рассказал о ситуации в Киевской области и особенностях фиксации преступлений, совершенных на этих территориях.
Нацполиция документирует все совершенные военные преступления, опрашивает местных и собирает доказательства.
«Изнасилование, совершенное оккупантом во время военного времени, квалифицируется как военное преступление. Он не имеет срока давности, виновник будет нести ответственность. Он объявляется в розыск и в любой стране, где будет находиться, может быть задержан и передан украинскому правосудию», — подчеркнул глава МВД.
Относительно их фиксации, он отметил, что если человек погиб, проводится эксгумация тела, все необходимые экспертизы, чтобы получить доказательства и связь с лицом, совершившим преступление. Дальше через ДНК будет устанавливаться причастность. Ответственность понесет не только преступник, но его командир.
Недавно Нацгвардия во время проведения разведки обнаружила книгу штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет. Это позволит полностью идентифицировать находящихся в городах и позволит ускорить поиск военных преступников.
«За все время войны задержано более 600 диверсантов. Больше военных преступлений зафиксировано в Киевской области, их сейчас 1200», — отметил министр.
По словам Дениса Монастырского, в деоккупированных городах осталось много растяжек, неразорванных мин и взрывоопасных предметов. Только вчера работниками ГСЧС найдено и обезврежено более 5000 предметов.
Также глава МВД призвал граждан не спешить возвращаться в города:
«Эта территория еще достаточно опасна, я призываю граждан пока не возвращаться в свои дома. Местные власти дадут указание, когда это будет безопасно делать».
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