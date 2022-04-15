Денис Монастырский - новый министр внутренних дел

271 депутат Верховной Рады проголосовал за кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.
В ходе выступления Монастырский пообещал выполнять решения СНБО по криминалитету.
Также он намерен улучшить условия работы сотрудников патрульной полиции.
Монастырский также хочет улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. "У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля", - сказал он.
Этого планируют добиваться с помощью увеличения количество камер видеофиксации.
Кроме того, он обещает бороться с водителями перегруженных грузовиков, которые разрушают дороги.
"Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже 8-ой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации, поэтому большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой", - сказал Монастырский.
Он заверил, что будет принимать активное участие в построении действенной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности страны, возвращению украинского Крыма и Донбасса.
После назначения на пост министра Монастырский сложил депутатский мандат. Это решение поддержали 340 депутатов.
В ходе выступления Монастырский пообещал выполнять решения СНБО по криминалитету.
Также он намерен улучшить условия работы сотрудников патрульной полиции.
Монастырский также хочет улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. "У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля", - сказал он.
Этого планируют добиваться с помощью увеличения количество камер видеофиксации.
Кроме того, он обещает бороться с водителями перегруженных грузовиков, которые разрушают дороги.
"Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже 8-ой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации, поэтому большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой", - сказал Монастырский.
Он заверил, что будет принимать активное участие в построении действенной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности страны, возвращению украинского Крыма и Донбасса.
После назначения на пост министра Монастырский сложил депутатский мандат. Это решение поддержали 340 депутатов.
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