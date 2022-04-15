Денис Монастырский - новый министр внутренних дел

12:29 16 июля Киев, Украина

271 депутат Верховной Рады проголосовал за кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

В ходе выступления Монастырский пообещал выполнять решения СНБО по криминалитету.

Также он намерен улучшить условия работы сотрудников патрульной полиции.

Монастырский также хочет улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. "У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля", - сказал он.

Этого планируют добиваться с помощью увеличения количество камер видеофиксации.

Кроме того, он обещает бороться с водителями перегруженных грузовиков, которые разрушают дороги.

"Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже 8-ой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации, поэтому большую часть своей работы я собираюсь посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой", - сказал Монастырский.

Он заверил, что будет принимать активное участие в построении действенной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности страны, возвращению украинского Крыма и Донбасса.

После назначения на пост министра Монастырский сложил депутатский мандат. Это решение поддержали 340 депутатов.