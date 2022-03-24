Деньги и паспорта РФ: ОБСЕ зафиксировала, как людей заманивают в "армию" сепаратистов

Жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) агитируют присоединяться к "армии" сепаратистов, в обмен на денежное вознаграждение и содействие в получение паспортов РФ.
Об этом сообщил постпред при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, ссылаясь на данные Спецмониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ)
Об этом сообщил постпред при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, ссылаясь на данные Спецмониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ)
Миссия также заметила, что оккупанты "заманивают" украинцев из ОРДЛО в ряды к сепаратистам при помощи различных плакатов, обещая деньги и паспорта России. Мы благодарим СММ за то, что они ответили на нашу просьбу проверить данную информацию.
Цымбалюк призвал Россию прекратить использовать людей, как заложников и вернуться в рамки Международного права.
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