День ветеранов США: Зеленский поздравил американских воинов

21:39 11 ноября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США с национальным праздником - Днем ветеранов, упомянув известных американских воинов украинского происхождения.

Соответствующий пост на английском языке глава государства опубликовал в среду, 11 ноября, в своем Telegram-канале.

"Сегодняшний день знаменует собой день дани и уважения воинам нашего стратегического партнера и союзника - Соединенных Штатов. Американцы украинского происхождения с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США", - отметил Зеленский.

В их числе президент вспомнил сержанта Майкла Стрэнка, морского пехотинца, чья команда установила легендарный флаг на черных песках Иводзимы.

"Не менее значимы и американцы украинского происхождения, удостоенные высшей награды Вооруженных сил США за доблесть - Медали Почета. Эти легендарные украинские американские воины - Николас Миньо, Джон Дутко и Николас Оресько - служат живым свидетельством американских ценностей", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент вспомнил и ветерана Вьетнамской войны, кавалера Пурпурного сердца Романа Купчинского, впоследствии возглавившего украинскую службу "Радио Свобода".



Зеленский назвал его жизнь "примером тихого, самоотверженного служения".