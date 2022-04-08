День ветеранов США: Зеленский поздравил американских воинов
21:39 11 ноября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США
с национальным праздником - Днем ветеранов, упомянув известных американских воинов украинского происхождения.
Соответствующий пост на английском языке глава государства опубликовал в среду, 11 ноября, в своем Telegram-канале.
"Сегодняшний день знаменует собой день дани и уважения воинам нашего стратегического партнера и союзника - Соединенных Штатов. Американцы украинского происхождения с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США", - отметил Зеленский.
В их числе президент вспомнил сержанта Майкла Стрэнка, морского пехотинца, чья команда установила легендарный флаг на черных песках Иводзимы.
"Не менее значимы и американцы украинского происхождения, удостоенные высшей награды Вооруженных сил США за доблесть - Медали Почета. Эти легендарные украинские американские воины - Николас Миньо, Джон Дутко и Николас Оресько - служат живым свидетельством американских ценностей", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент вспомнил и ветерана Вьетнамской войны, кавалера Пурпурного сердца Романа Купчинского, впоследствии возглавившего украинскую службу "Радио Свобода".
Зеленский назвал его жизнь "примером тихого, самоотверженного служения".
"Хочу поздравить организацию "Украинские американские ветераны". Сегодня, в День ветеранов Америки, они трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо за вашу постоянную поддержку Украины в эти тяжелые времена. Слава Украине! Боже, храни Америку!" - написал президент Украины.
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