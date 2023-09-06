День памяти защитников: Зеленский почтил память павших воинов
15:41 29 августа Киев, Украина
Сегодня вся Украина отмечает День памяти защитников Украины. Президент Владимир Зеленский почтил воинов, павших в российско-украинской войне.
Об этом сообщили в пресс-службе ОП.
"Каждый год 29 августа мы чтим память украинцев и украинок, которые отдали свои жизни, защищая наше государство. Защищая независимость Украины, свободу для всех наших людей. Целостность Украины. Право Украины быть среди свободных наций", - отметил президент.
В сопровождении роты почетного караула Зеленский установил цветочную композицию к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.
"Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. И пусть слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, абсолютно искреннее, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины", - сказал глава государства.
Президент и все присутствовавшие почтили минутой молчания память украинских героев, отдавших свои жизни за Украину.
Зеленский также передал ордена "Золотая Звезда" членам семей украинских защитников, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно.
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