День памяти защитников: Зеленский почтил память павших воинов

15:41 29 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе ОП. Сегодня вся Украина отмечает День памяти защитников Украины. Президент Владимир Зеленский почтил воинов, павших в российско-украинской войне.Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

"Каждый год 29 августа мы чтим память украинцев и украинок, которые отдали свои жизни, защищая наше государство. Защищая независимость Украины, свободу для всех наших людей. Целостность Украины. Право Украины быть среди свободных наций", - отметил президент.

В сопровождении роты почетного караула Зеленский установил цветочную композицию к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

"Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. И пусть слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, абсолютно искреннее, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины", - сказал глава государства.

Президент и все присутствовавшие почтили минутой молчания память украинских героев, отдавших свои жизни за Украину.



Зеленский также передал ордена "Золотая Звезда" членам семей украинских защитников, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно.