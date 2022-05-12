День коренных народов: Ткаченко встретился с Чубаровым

Сегодня, в День коренных народов мира, глава Минкульта Александр Ткаченко провел встречу с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым.
Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Фейсбуке.
Он напомнил, что уже был принят исторический документ - закон о коренных народах Украины. По его словам, символично, что встреча с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым, посвященная обсуждению отдельных статей закона, выпала именно на этот день.
9 августа по инициативе ООН отмечается Международный день коренных народов мира. Именно в этот день в 1982 году впервые состоялось заседание Рабочей группы по вопросам коренных народов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии