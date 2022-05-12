День коренных народов: Ткаченко встретился с Чубаровым

19:16 09 августа Киев, Украина

Сегодня, в День коренных народов мира, глава Минкульта Александр Ткаченко провел встречу с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым

Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Фейсбуке.

"Миссия каждого государства, на территории которого живут коренные народы, - поддерживать и защищать их самобытность, традиции, обычаи, культуру и свободу. В Украине сверхважно обеспечить полную гарантию прав коренных народов: крымских татар, караимов и крымчаков. Особенно в контексте оккупации Крыма, которая лишила эти народы домов", - написал Ткаченко.

Он напомнил, что уже был принят исторический документ - закон о коренных народах Украины. По его словам, символично, что встреча с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым, посвященная обсуждению отдельных статей закона, выпала именно на этот день.

"Впереди много вызовов в части его доработки, но переходим в стадию реализации и создаем рабочую группу. Совместно будем делать все возможное, чтобы воплотить изменения в ближайшее время", - добавил министр.

9 августа по инициативе ООН отмечается Международный день коренных народов мира. Именно в этот день в 1982 году впервые состоялось заседание Рабочей группы по вопросам коренных народов.