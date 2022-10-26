Демократы отозвали письмо к Байдену с призывом пересмотреть стратегию по Украине

09:25 26 октября Киев, Украина





Об этом сообщает The Washington Post.



Отзыв письма состоялся на следующий день после того, как письмо вызвало "ожесточенное сопротивление" со стороны многих демократов, а также со стороны украинских официальных лиц, утверждавших, что переговоры с президентом россии владимиром путиным нереальны, пишет издание.



25 октября автор письма, конгрессвумен Прамила Джаяпал заявила, что оно было написано несколько месяцев назад и "опубликовано сотрудниками без проверки". Группа американских либерал-демократов отозвала письмо, подписанное 30 либералами Палаты представителей и направленное в Белый дом в понедельник 24 октября, в котором был призыв к президенту Байдену вести прямые переговоры с россией для прекращения войны в Украине.Об этом сообщает The Washington Post.Отзыв письма состоялся на следующий день после того, как письмо вызвало "ожесточенное сопротивление" со стороны многих демократов, а также со стороны украинских официальных лиц, утверждавших, что переговоры с президентом россии владимиром путиным нереальны, пишет издание.25 октября автор письма, конгрессвумен Прамила Джаяпал заявила, что оно было написано несколько месяцев назад и "опубликовано сотрудниками без проверки".

"Я беру на себя ответственность за это", - говорится в заявлении Джаяпал. "Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы , решительно и единодушно поддерживавшие и голосовавшие за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, как-то связаны с республиканцами, стремящимися прекратить американскую поддержку президента Зеленского и украинских сил" .

Ранее несколько подписантов письма также отозвали свою поддержку письма, заявив, что оно было написано несколько месяцев назад.