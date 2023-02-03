Демченко рассказал, сколько госслужащих не выпустили за границу

12:25 03 февраля Киев, Украина

С момента вступления в силу нормы о запрете на выезд госчиновникам, кроме как в отпуск, из Украины не выпустили 2 человек, которые подпадали под эти ограничения.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
 
"По моей информации, с момента вступления в действие новых норм, 2 должностных лица не были пропущены на выезд из Украины, поскольку не подпадали под условия пересечения границы",- отметил он.

Демченко уточнил, что это были мужчины.

Спикер правоохранительного ведомства также отметил, что ГПСУ еще продолжает ожидать списки чиновников от всех государственных органов и структур.