Демченко рассказал, сколько госслужащих не выпустили за границу

12:25 03 февраля Киев, Украина





Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей С момента вступления в силу нормы о запрете на выезд госчиновникам, кроме как в отпуск, из Украины не выпустили 2 человек, которые подпадали под эти ограничения.Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко

"По моей информации, с момента вступления в действие новых норм, 2 должностных лица не были пропущены на выезд из Украины, поскольку не подпадали под условия пересечения границы",- отметил он.



Демченко уточнил, что это были мужчины.



Спикер правоохранительного ведомства также отметил, что ГПСУ еще продолжает ожидать списки чиновников от всех государственных органов и структур.