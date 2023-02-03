Демченко рассказал, сколько госслужащих не выпустили за границу

С момента вступления в силу нормы о запрете на выезд госчиновникам, кроме как в отпуск, из Украины не выпустили 2 человек, которые подпадали под эти ограничения.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Демченко уточнил, что это были мужчины.
Спикер правоохранительного ведомства также отметил, что ГПСУ еще продолжает ожидать списки чиновников от всех государственных органов и структур.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии