Дело «Хизб ут-Тахрир»: суд РФ продолжает фальсифицировать "доказательства"

21:09 30 июня Киев, Украина

Российский "справедливый" суд продолжает фальсифицировать "доказательства" в деле второй Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова , 30 июня.

29 июня в Южном окружном военном суде города Ростова-на-Дону состоялось очередное заседание по делу «второй Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир» в подгруппе Энвера Аметова, Османа Арифмеметова, Яшар Муединова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева.

В нарушения гарантированных статьями 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод прав наших граждан на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, заседание было проведено в отсутствие защитников, которые из-за болезни не смогли принять в нем участие.



Кроме того, судом было отклонено ходатайство Яшара Муединова об ознакомлении с материалами уголовного дела в полном объеме. Он смог ознакомиться менее чем с третью соответствующих материалов.



Также суд продолжает сбор сфальсифицированных «доказательств» в деле. На заседании был допрошен так называемый «засекреченный свидетель» через видеоконференцсвязь из Крымского гарнизонного военного суда. Во время допроса председательствующий судья, вопреки требованиям процессуального законодательства РФ, корректировал вопросы, которые задавались прокуратурой «свидетелю».



Мониторинг судебных заседаний продолжается.

Омбудсмен Людмила Денисова призвала дипкорпус и международные правозащитные организации принять участие в суде, чтобы не допустить дальнейшие нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины.