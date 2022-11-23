Дело MH17: прокуратура Нидерландов обещает новые выводы весной 2023 года

12:36 23 ноября Киев, Украина

Прокуратура Нидерландов намерена объявить новые выводы по делу об уничтожении авиарейса MH17 малазийской компании весной следующего года.

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.

Ожидается, что будут обнародованы данные об экипаже зенитно-ракетного комплекса "Бук", управлявшего им в момент сбития самолета рейса MH17. Кроме того, прокуратура Нидерландов сообщит, как и кем принималось решение об использовании "Бука".
"Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК "Бук" и процесса принятия решения о его развертывании", - отметила чиновник.
Ранее руководительница совместной следственной группы по делу MH17 Дигна ван Бутцелар подтвердила, что новые данные по расследованию должны быть обнародованы в следующем году.
"Да, часть расследования еще продолжается. Оно касается тех, кто был членами команды, управлявшей установкой "Бук" и тех, кто разрешил ей приехать из россии на территорию Украины. Мы ожидаем, что в начале следующего года, скорее всего, весной, у нас будут результаты расследования, и мы их объявим, — отметила она.
18 ноября сообщалось, что Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла россии из-за "неприемлемого" ответа на приговор по делу сбивания рейса Malaysia Airlines, который вынес суд в Гааге 17 ноября 2022 года.