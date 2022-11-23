Дело MH17: прокуратура Нидерландов обещает новые выводы весной 2023 года

12:36 23 ноября Киев, Украина

Прокуратура Нидерландов намерена объявить новые выводы по делу об уничтожении авиарейса MH17 малазийской компании весной следующего года.



Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.



Ожидается, что будут обнародованы данные об экипаже зенитно-ракетного комплекса "Бук", управлявшего им в момент сбития самолета рейса MH17. Кроме того, прокуратура Нидерландов сообщит, как и кем принималось решение об использовании "Бука".

"Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК "Бук" и процесса принятия решения о его развертывании", - отметила чиновник.

Ранее руководительница совместной следственной группы по делу MH17 Дигна ван Бутцелар подтвердила, что новые данные по расследованию должны быть обнародованы в следующем году.