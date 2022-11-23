Дело MH17: прокуратура Нидерландов обещает новые выводы весной 2023 года

Прокуратура Нидерландов намерена объявить новые выводы по делу об уничтожении авиарейса MH17 малазийской компании весной следующего года.
Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.
Ожидается, что будут обнародованы данные об экипаже зенитно-ракетного комплекса "Бук", управлявшего им в момент сбития самолета рейса MH17. Кроме того, прокуратура Нидерландов сообщит, как и кем принималось решение об использовании "Бука".
Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.
Ожидается, что будут обнародованы данные об экипаже зенитно-ракетного комплекса "Бук", управлявшего им в момент сбития самолета рейса MH17. Кроме того, прокуратура Нидерландов сообщит, как и кем принималось решение об использовании "Бука".
Ранее руководительница совместной следственной группы по делу MH17 Дигна ван Бутцелар подтвердила, что новые данные по расследованию должны быть обнародованы в следующем году.
18 ноября сообщалось, что Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла россии из-за "неприемлемого" ответа на приговор по делу сбивания рейса Malaysia Airlines, который вынес суд в Гааге 17 ноября 2022 года.
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