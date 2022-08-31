Дело MH17: первый приговор будет вынесен 17 ноября

Первый приговор по делу сбитого малайзийского Boeing будет вынесен 17 ноября в нидерландском суде.
«Чтение приговора займет полдня и, вероятно, состоится в его второй половине», — отмечается в сообщении суда.
В первом деле четверо обвиняемых»: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), называвший себя «министром обороны так называемой ДНР», экс-глава контрразведки «ДНР» Сергей Дубинский, а также его подчиненные Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Ранее прокуратура потребовала приговорить их всех к пожизненным срокам заключения.
Всех обвиняемых судят заочно, Олег Пулатов — единственный из подсудимых, чьи адвокаты принимают участие в процессе (ранее прокуроры отмечали, как он путался в показаниях).
На предыдущих заседаниях суд представлял общественности материалы дела, в том числе доказательства основной версии обвинения: MH17 был сбит самоходной огневой установкой комплекса «Бук», которая была переправлена из россии на территорию Украины. Суд также пояснял, почему такие версии, как взрыв бомбы на борту и поражение «Боинга» украинским самолетом или украинским «Буком», были признаны несостоятельными.
Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.
«Чтение приговора займет полдня и, вероятно, состоится в его второй половине», — отмечается в сообщении суда.
В первом деле четверо обвиняемых»: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), называвший себя «министром обороны так называемой ДНР», экс-глава контрразведки «ДНР» Сергей Дубинский, а также его подчиненные Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Ранее прокуратура потребовала приговорить их всех к пожизненным срокам заключения.
Всех обвиняемых судят заочно, Олег Пулатов — единственный из подсудимых, чьи адвокаты принимают участие в процессе (ранее прокуроры отмечали, как он путался в показаниях).
На предыдущих заседаниях суд представлял общественности материалы дела, в том числе доказательства основной версии обвинения: MH17 был сбит самоходной огневой установкой комплекса «Бук», которая была переправлена из россии на территорию Украины. Суд также пояснял, почему такие версии, как взрыв бомбы на борту и поражение «Боинга» украинским самолетом или украинским «Буком», были признаны несостоятельными.
Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.
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