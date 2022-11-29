Делегация Украины ездила в Израиль на переговоры о ПРО

Украинская делегация приезжала в Израиль на переговоры с представителями Армии обороны страны (ЦАХАЛ) с целью обсудить содействие в строительстве ПРО.
Об этом сообщила израильская журналистка Мориа Асраф Уолберг в Twitter.
По ее словам, в делегацию от Украины входил высокопоставленный военный, а информация о визите была озвучена в редакции в понедельник вечером.
По ее словам, в делегацию от Украины входил высокопоставленный военный, а информация о визите была озвучена в редакции в понедельник вечером.
Также Уолберг отметила, что в Израиле визит делегации хотели сохранить в тайне "из-за политической чувствительности по отношению к москве".
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