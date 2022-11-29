Делегация Украины ездила в Израиль на переговоры о ПРО

08:10 29 ноября Киев, Украина

Украинская делегация приезжала в Израиль на переговоры с представителями Армии обороны страны (ЦАХАЛ) с целью обсудить содействие в строительстве ПРО.

Об этом сообщила израильская журналистка Мориа Асраф Уолберг в Twitter.



По ее словам, в делегацию от Украины входил высокопоставленный военный, а информация о визите была озвучена в редакции в понедельник вечером.

"Делегация из Киева, в том числе высокопоставленный военнослужащий украинской армии, недавно прибыла в Израиль для серии встреч с официальными лицами ЦАХАЛа. Целью официального визита было содействие строительству украинцами систем предупреждения противоракетной обороны", - говорится в сообщении.



Также Уолберг отметила, что в Израиле визит делегации хотели сохранить в тайне "из-за политической чувствительности по отношению к москве".