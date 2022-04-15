Делегация Посольства США в Украине побывала на Донбассе

14:10 16 июля Киев, Украина





Делегация Посольства США во главе с зампомощника госсекретаря США, временно поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом посетила зону проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 16 июля.



На брифинге Кент и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили текущую ситуацию безопасности в районе проведения ООС, вопрос совместимости подразделений ВСУ и армий стран НАТО, а также внедрение стандартов НАТО в ВСУ.

"США поддерживают Украину в ее стремлениях защитить свою территориальную целостность и независимость. И продолжать это делать, в том числе предоставляя необходимую материально-техническую помощь", - подчеркнул Кент.

Кент добавил, что США постоянно наблюдают за ситуацией на Донбассе и остаются надежным партнером Украины.



Также американские дипломаты получили отзывы об эффективности материально-технической помощи, которую США оказали Украине в течение 2014-2021 годов.

"Подразделения ВС Украины используют станции связи, контрбатарейные радары, санитарные автомобили и много других средств, предоставленных правительством США. Это все очень помогает нашим военным в отпоре российской агрессии. Выражаю искренние слова благодарности американскому народу за надежную поддержку и такую важную для нас помощь", - заявил Кравченко.

Наконец, в посольстве США подчеркнули, что "Россия и контролируемые ею силы должны прекратить преследование и немедленно освободить всех украинских политзаключенных".