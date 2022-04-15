Делегация Посольства США в Украине побывала на Донбассе

Делегация Посольства США во главе с зампомощника госсекретаря США, временно поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом посетила зону проведения операции Объединенных сил (ООС).
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 16 июля.
На брифинге Кент и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили текущую ситуацию безопасности в районе проведения ООС, вопрос совместимости подразделений ВСУ и армий стран НАТО, а также внедрение стандартов НАТО в ВСУ.
Кент добавил, что США постоянно наблюдают за ситуацией на Донбассе и остаются надежным партнером Украины.
Также американские дипломаты получили отзывы об эффективности материально-технической помощи, которую США оказали Украине в течение 2014-2021 годов.
Наконец, в посольстве США подчеркнули, что "Россия и контролируемые ею силы должны прекратить преследование и немедленно освободить всех украинских политзаключенных".
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