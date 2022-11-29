Делегация ООН оценила гуманитарную ситуацию на Херсонщине и Николаевщине

В Николаеве и Херсоне гуманитарная ситуация достигла критического уровня. Об этом заявили представители ООН, которые посетили регион, передает в понедельник, 28 ноября, CNN
Так, по словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, только в Николаеве почти четверть миллиона человек испытывают нехватку тепла, воды и электричества.
Так, по словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, только в Николаеве почти четверть миллиона человек испытывают нехватку тепла, воды и электричества.
В ООН ожидают, что смогут при поддержке властей покрыть основные потребности жителей Херсона, если получится поддерживать тот же уровень помощи, направленной в течение последних двух недель.
Отмечается, что в этом году доноры предоставили через ООН гуманитарную помощь на сумму 3,1 миллиарда долларов, однако Дюжаррик сказал, что продолжение финансирования крайне важно, особенно в зимние месяцы.
В Херсонской ОВА сообщили, что на выходных Херсон посетила делегация ООН. В частности, в город прибыла постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун и глава офиса Управления по координации гуманитарных дел Сара Хилдинг.
Для жителей Херсонской области предоставили продукты длительного хранения, хлеб, воду, средства гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи. Для заведений и учреждений предоставили генераторы.
Для жителей Херсонской области предоставили продукты длительного хранения, хлеб, воду, средства гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи. Для заведений и учреждений предоставили генераторы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии