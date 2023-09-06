Делегация Молдовы прибудет в Киев с двухдневным визитом

Премьер Молдовы Дорин Речан в сопровождении троих высокопоставленных министров совершит визит в Киев, охватывающий два насыщенных дня.
Эту информацию распространило национальное информационное агентство Moldpres.
По плану, делегация будет находиться в столице Украины в период с 22 по 24 августа.
На территорию Украины с Дорином Речаном отправляются фигуры из правительства Молдовы: Владимир Боля, ответственный за сельское хозяйство и пищевую промышленность; Виктор Парликов, занимающийся вопросами энергетики; Андрей Спину, руководитель ведомства инфраструктуры и регионального развития; а также Руслан Болбочан, государственный секретарь ведомства международных дел.
Эту информацию распространило национальное информационное агентство Moldpres.
По плану, делегация будет находиться в столице Украины в период с 22 по 24 августа.
На территорию Украины с Дорином Речаном отправляются фигуры из правительства Молдовы: Владимир Боля, ответственный за сельское хозяйство и пищевую промышленность; Виктор Парликов, занимающийся вопросами энергетики; Андрей Спину, руководитель ведомства инфраструктуры и регионального развития; а также Руслан Болбочан, государственный секретарь ведомства международных дел.
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