"Делать выводы сейчас неуместно": спикер Пентагона о результатах украинского контрнаступления

12:07 23 августа Киев, Украина





Об этом на брифинге сказал спикер Контрнаступательные действия Сил обороны Украины продолжаются и украинские войска продвигаются вперед, но битва еще не закончена, поэтому делать выводы сейчас неуместно.Об этом на брифинге сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Мы продолжаем наблюдать бои по всей передовой линии войск, причем украинцы продвигаются вперед. Наше же внимание будет сосредоточено на продолжении тесного общения с ними и нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что у украинцев есть все необходимое, чтобы и дальше иметь возможность защищать свою страну и вернуть себе суверенную территорию", - сказал он.

По словам спикера Пентагона, украинское контрнаступление — это будет продолжительное и тяжелое сражение.

"Мы с самого начала говорили, что это будет очень тяжелая операция и тяжелая борьба для них. Министр Остин отмечал, что это марафон, а не спринт. Поэтому не должно быть никаких иллюзий по этому факту", - сказал Райдер.

По его словам, союзники помогают Украине добиться успеха, потому что последствия, если Украина не добьется успеха, затронут не только ее, но и Европу и весь мир.