Дела Майдана: бывшему командиру Беркута объявлено подозрение

12:47 04 августа Киев, Украина

Подозреваемому в организации террористического акта и убийств митингующих на Майдане , экс-командиру Беркута объявлено подозрение.

Об этом в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Бывшему командиру оперативной роты батальона милиции особого назначения Беркут ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщено о подозрении в организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в Киеве. По данным следствия, подозреваемый организовал препятствование массовому движению митингующих с Майдана Независимости в Верховную раду для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года", - говорится в сообщении.

Экс-командир Беркута обеспечил применение правоохранителями специальных средств и огнестрельного оружия. Его действия привели к убийству 3 митингующих, причинении тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести – 59 лицам, легких повреждений – 129 лицам.



Подозреваемому инкриминировали превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, организацию террористического акта, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.