Дела Майдана: бывшему командиру Беркута объявлено подозрение

Подозреваемому в организации террористического акта и убийств митингующих на Майдане, экс-командиру Беркута объявлено подозрение.
Об этом в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Экс-командир Беркута обеспечил применение правоохранителями специальных средств и огнестрельного оружия. Его действия привели к убийству 3 митингующих, причинении тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести – 59 лицам, легких повреждений – 129 лицам.
Подозреваемому инкриминировали превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, организацию террористического акта, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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