Дела Майдана: Венедиктова рассказала о результатах расследования

11:47 20 ноября Киев, Украина

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором рассказала о результатах расследования дел Майдана.
 
Венедиктова рассказала, что прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений. В судах пока 86 дел в отношении 176 человек.
По словам генпрокурора, были объявлены подозрения 26 правоохранителям, среди которых:
  • 2 прокурора;
  • 10 следователей;
  • 3 судей;
  • 8 гражданских лиц.
Она сообщила, что избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в частности, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по подозрению в узурпации власти.
"Мы движемся к результатам расследования трагических эпизодов Революции Достоинства и событий и обстоятельств, повлекших и сопровождавших массовые протесты, несмотря на любые преграды и критику", - сказала Венедиктова.