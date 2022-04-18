Дела Майдана: Венедиктова рассказала о результатах расследования

11:47 20 ноября Киев, Украина

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором рассказала о результатах расследования дел Майдана.

Венедиктова рассказала, что прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений. В судах пока 86 дел в отношении 176 человек.

По словам генпрокурора, были объявлены подозрения 26 правоохранителям, среди которых:

2 прокурора;

10 следователей;

3 судей;

8 гражданских лиц.

Она сообщила, что избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в частности, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по подозрению в узурпации власти.