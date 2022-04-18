Дела Майдана: Венедиктова рассказала о результатах расследования

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором рассказала о результатах расследования дел Майдана.
Венедиктова рассказала, что прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений. В судах пока 86 дел в отношении 176 человек.
По словам генпрокурора, были объявлены подозрения 26 правоохранителям, среди которых:
- 2 прокурора;
- 10 следователей;
- 3 судей;
- 8 гражданских лиц.
Она сообщила, что избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в частности, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по подозрению в узурпации власти.
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