Действующий мэр Днепра переизбран на второй срок

16:35 23 ноября Киев, Украина

Местные выборы в Днепре завершились победой действующего мэра Бориса Филатова, согласно подсчетам 100% протоколов он получил поддержку 150 782 тыс. избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



Филатов обошел оппонента – главу наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова (партия "Гражданская сила"). У действующего мэра 80,61% или 150 782 голосов избирателей.

"В первом туре разрыв между кандидатами был больше, чем в четыре раза, во втором туре то же", — сказал секретарь городского совета Александр Санжара.

Филатов впервые был избран мэром Днепра в 2015 году.



В первом туре местных выборов в октябре 2020 года он не набрал более 50% голосов избирателей.