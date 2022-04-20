Действующий мэр Днепра переизбран на второй срок

Местные выборы в Днепре завершились победой действующего мэра Бориса Филатова, согласно подсчетам 100% протоколов он получил поддержку 150 782 тыс. избирателей.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Филатов обошел оппонента – главу наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова (партия "Гражданская сила"). У действующего мэра 80,61% или 150 782 голосов избирателей.
Филатов обошел оппонента – главу наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова (партия "Гражданская сила"). У действующего мэра 80,61% или 150 782 голосов избирателей.
Филатов впервые был избран мэром Днепра в 2015 году.
В первом туре местных выборов в октябре 2020 года он не набрал более 50% голосов избирателей.
В первом туре местных выборов в октябре 2020 года он не набрал более 50% голосов избирателей.
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