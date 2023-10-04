Действия россиян на ЗАЭС увеличивают вероятность радиационной аварии — Энергоатом

12:20 04 октября Киев, Украина





Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в пресс-службе ГП "НАЭК Несоблюдение россиянами требований лицензии Госатомрегулирование эксплуатации энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции увеличивает вероятность радиационной аварии.Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в пресс-службе ГП "НАЭК "Энергоатом"

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции перевели энергоблок №4 из состояния "холодная остановка" в состояние "горячая остановка". В то же время энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное", отмечают в пресс-службе Энергоатома.

"Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирование ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", - подчеркнул президент Энергоатома Петр Котин.

В соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС , в которые в июне текущего года были внесены изменения, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии "холодной остановки".

Перевод энергоблоков в более опасное состояние "горячая остановка" – запрещен.

"Такие требования к эксплуатации энергоблоков ЗАЭС были предъявлены из-за отсутствия своевременного и качественного технического обслуживания и необходимых текущих ремонтов оборудования в течение всего времени оккупации станции", - подчеркнул глава Энергоатома.

В "Энергоатоме" напомнили, что подобные действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций. В частности, на четвертом энергоблоке в результате его разогрева произошла протекающая вода с первого до второго контура, что является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.



Аналогичная ситуация произошла и при попытке россиян "разогреть" шестой энергоблок. Кроме того, его перевод в "горячее" состояние привело к значительному увеличению количества жидких радиоактивных отходов на площадке, что несет потенциальный ущерб для персонала, населения и окружающей среды.