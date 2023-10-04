Действия россиян на ЗАЭС увеличивают вероятность радиационной аварии — Энергоатом

Несоблюдение россиянами требований лицензии Госатомрегулирование эксплуатации энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции увеличивает вероятность радиационной аварии.
Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в пресс-службе ГП "НАЭК "Энергоатом"
Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в пресс-службе ГП "НАЭК "Энергоатом"
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции перевели энергоблок №4 из состояния "холодная остановка" в состояние "горячая остановка". В то же время энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное", отмечают в пресс-службе Энергоатома.
В соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, в которые в июне текущего года были внесены изменения, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии "холодной остановки".
Перевод энергоблоков в более опасное состояние "горячая остановка" – запрещен.
В "Энергоатоме" напомнили, что подобные действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций. В частности, на четвертом энергоблоке в результате его разогрева произошла протекающая вода с первого до второго контура, что является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.
Аналогичная ситуация произошла и при попытке россиян "разогреть" шестой энергоблок. Кроме того, его перевод в "горячее" состояние привело к значительному увеличению количества жидких радиоактивных отходов на площадке, что несет потенциальный ущерб для персонала, населения и окружающей среды.
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