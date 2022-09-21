Действия рф не повлияют на планы Киева продолжить контрнаступление - Зеленский

19:37 21 сентября Киев, Украина

Ни "частичная" мобилизация в россии, ни псевдореферендумы на оккупированных территориях не повлияют на планы Украины продолжить освобождение своих земель.

Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.

«Мы шаг за шагом будем действовать согласно нашим планам. Я уверен, что мы освободим нашу территорию. „Референдумы“ — это фиктивные референдумы, 90% государств их не признают», — пояснил Зеленский.

По словам Зеленского, объявление частичной мобилизации показывает, что у россии появились проблемы с офицерами и военными специалистами.

«Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, парней, которые не умели сражаться. Эти курсанты погибли. Они даже не успели закончить образование. Все эти люди не могут сражаться. Они приходят к нам и умирают», — рассказал он.

Путину , считает президент Украины, нужна «многомиллионная армия», потому что большая часть российских военных в Украине бежит с поля боя.

«Он хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат», — считает он.

Зеленский также отказался верить в угрозы путина ядерным оружием.

«Я не думаю, что мир позволит ему ее использовать», - сказал Зеленский, отметив, что невозможно «смотреть в голову» путину, и риск всегда остается, но поддаваться на угрозы российского президента не стоит.

«Завтра путин может сказать: кроме Украины мы хотим еще часть Польши, иначе будем использовать ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы», — отметил Зеленский.

Зеленский также предостерег Германию от уступок путинским ядерным угрозам.

«Послезавтра он может сказать, что Германия тоже помнит ГДР и ФРГ такими, какими они были раньше. Он скажет: „Извините, мы начинаем восстанавливать [Берлинскую] стену. Вот, привезли наши русские кирпичи“. Согласится ли на это Германия, опасаясь, что россия применит ядерное оружие?» — задался вопросом он.

В целом, сделал вывод Зеленский, путин уже проиграл Украине, собственной стране, всему миру и демократии.