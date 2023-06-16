Дефицит мощности: Украина получила аварийную помощь из Румынии

12:52 08 июня Киев, Украина

В энергосистеме Украины возник дефицит мощности, и была получена аварийная помощь из Румынии, сообщает Укрэнерго.

Вечером 7 июня 2023 года украинские электростанции не смогли обеспечить достаточную мощность для удовлетворения пика потребления, поэтому было принято решение о получении аварийной помощи от Румынии.

В это время не было осуществлено импорта и экспорта энергии. Укрэнерго отмечает, что аварийная помощь является временной мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы и не является коммерческим импортом.

Украина имеет возможность использовать такую помощь благодаря синхронной работе своей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Кроме того, сообщается о снижении мощности гидроэлектростанций на Днепре выше Каховской ГЭС, чтобы снизить затопление.

В результате подтопления было отключено около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области.

В настоящее время производство электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей потребителей, однако ситуация в энергосистеме остается сложной.

В связи с ограниченным количеством работающих энергоблоков вечером возможен дефицит мощности, поэтому Укрэнерго просит перенести использование мощной техники на другие периоды суток, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и облегчить балансировку.