Дефицит электроэнергии на Киевщине может составлять 30% - ДТЭК

14:14 27 октября Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno. Киеве отключения света будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей из-за 30% дефицита электроэнергии в связи с атаками оккупантов.Об этом сообщила пресс-служба компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno.

"Разрушения серьезные. Поэтому имеем резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением. Дефицит электроэнергии в Киеве может составлять 30%", - заявили в компании.

Обычно Киев потребляет 1 000-1 200 МВт, однако сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт, объясняет энергопоставщик.

"То есть, почти пол Киева может остаться без света", - добавили энергетики.

Чтобы не допустить полного обесточивания, операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго. При этом отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений сейчас не актуальны.



В КГГА также добавили, что более жесткие и длительные отключения электроснабжения будут применены в течение нескольких дней.