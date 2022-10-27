Дефицит электроэнергии на Киевщине может составлять 30% - ДТЭК

В Киеве отключения света будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей из-за 30% дефицита электроэнергии в связи с атаками оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno.
Об этом сообщила пресс-служба компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno.
Обычно Киев потребляет 1 000-1 200 МВт, однако сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт, объясняет энергопоставщик.
Чтобы не допустить полного обесточивания, операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго. При этом отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений сейчас не актуальны.
В КГГА также добавили, что более жесткие и длительные отключения электроснабжения будут применены в течение нескольких дней.
В КГГА также добавили, что более жесткие и длительные отключения электроснабжения будут применены в течение нескольких дней.
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