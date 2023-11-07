Децентрализация: Шмыгаль назвал приоритеты для общин

16:32 07 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул важность децентрализации в Украине как стратегической реформы для многих поколений. Полномасштабная война внесла коррективы в тактику, но не изменила стратегию децентрализации.



Об этом на конференции "Реформа децентрализации" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Децентрализация была и остается актуальной. Полномасштабная война внесла свои коррективы в тактику, но не изменила стратегию. Это реформа для будущего, для многих поколений украинцев", — сказал он.

По словам премьера, возможность общин будет определять темпы и качество восстановления, создание точек роста для дальнейшего роста.

"Мы ожидаем от общин умения создавать реалистические проекты и претворять их в жизнь, умение работать с международными партнерами и брать то, что они предлагают, умение приумножать человеческий капитал. Если община будет привлекательна для людей — она будет иметь будущее", — отметил Шмыгаль.

Отдельный важный аспект, по его словам, это поддержка общинами бизнеса. Приоритет: местные программы развития малых и средних предприятий, максимальная дерегуляция, помощь в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, продвижение местных продуктов для выхода на новые рынки сбыта.