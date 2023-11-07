Децентрализация: Шмыгаль назвал приоритеты для общин

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул важность децентрализации в Украине как стратегической реформы для многих поколений. Полномасштабная война внесла коррективы в тактику, но не изменила стратегию децентрализации.
Об этом на конференции "Реформа децентрализации" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьера, возможность общин будет определять темпы и качество восстановления, создание точек роста для дальнейшего роста.
Отдельный важный аспект, по его словам, это поддержка общинами бизнеса. Приоритет: местные программы развития малых и средних предприятий, максимальная дерегуляция, помощь в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, продвижение местных продуктов для выхода на новые рынки сбыта.
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