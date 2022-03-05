Дебаты Трампа и Байдена отменены: новости США

В США отменили дебаты двух кандидатов на пост президента. Действующий Дональд Трамп и его соперник Джо Байден не встретятся для обсуждения своей политики из-за решения Комиссии по президентским дебатам.

Как сообщает CNN, дебаты Трампа и Байдена, назначенные на 15 октября, предлагали провести в онлайн-режиме, но на это не согласился президент, несмотря на опасения по поводу его диагноза COVID-19. Он отметил, что чувствует себя отлично и готов дебатировать в студии.

При этом штаб Трампа готов был перенести второй раунд на 22 октября. Изначально на этот день был назначен третий раунд дебатов. Его также предлагали сдвинуть на неделю и провести за 5 дней до выборов – 29 октября, но здесь отказался уже Байден.

"Теперь очевидно, что дебатов 15 октября не будет", – говорится в заявлении комиссии.

Также указывается, что Трамп и Байден согласились участвовать в дебатах, запланированных на 22 октября.

Ранее Трамп заявил, что "не собирается тратить время на виртуальные дебаты". Он также добавил, что не собирается "сидеть за компьютером для обсуждения, потому что это смешно". Взамен запланированных на 15 октября дебатов Байден будет отвечать на вопросы избирателей, а Трамп проведет митинг.