Давление на россию дает результат, когда мир защищает ценности не на словах - Зеленский

17:59 12 сентября Киев, Украина





Об этом глава государства сообщил во время онлайн-встречи с университетским сообществом Нидерландов. Президент Владимир Зеленский заявил, что эффективность любого давления на россию зависит прежде всего от уровня единства государств мира, и Украина будет и дальше упорно работать над ее усилением.Об этом глава государства сообщил во время онлайн-встречи с университетским сообществом Нидерландов.

"Я считаю, что нам удалось объединить мир вокруг Украины. Нидерланды, Европу, США, другие страны. Многие государства, кстати, Латинской Америки. Они были объединены вокруг Украины с начала войны. В первые дни всем казалось, что нельзя объединить, но нам удалось. Это свидетельствует о том, что объединить мир реально", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что ООН могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира, но этого не происходит.

"Мир объединяется в ООН, но в некоторых решениях не объединяется. И по трибуналу, и по более мощному давлению на рф. Мир очень часто меняет ценности на экономические отношения", — пояснил глава государства.

В качестве примера Зеленский назвал Черноморскую зерновую инициативу, которую удалось реализовать, в частности, благодаря мощной работе ООН. Но когда Организация ослабила давление на россию, москва сразу вышла из договоренностей.

"Давление мощное, когда у вас есть единство, когда это единый организм. Когда мир действует, все равно защищает все ценности. Не на словах, а действительно. А когда в этом единстве — хрупкость, когда, даже если в ЕС все объединены, кто-то вдруг где-то за спиной обходит санкции, помогает рф. Помогает им с решением собственных экономических вопросов или ради своей дешевой энергетики, популистически заигрывая со своим обществом, делает те или иные шаги вопреки общим договоренностям, то и мир слабеет", - отметил президент.

Глава государства напомнил, что Украина предложила Формулу мира, на базе которой он хочет объединить цивилизованный мир.

"Мы будем делать все, чтобы нам это удалось. И я верю, что это может принести нам справедливый мир", - указал Зеленский.

Президент также убежден, что единство и настойчивость должны дать результат в привлечении к ответственности всех, кто виноват в развязывании войны против Украины.



Отвечая на вопрос о том, каким видит оптимальный формат специального международного трибунала по поводу преступления агрессии рф против Украины, глава государства подчеркнул, что это должен быть трибунал, который приведет к реальному справедливому приговору для всех убийц и руководства россии, которое отдавало соответствующие приказы.

"От названия ничего по содержанию не зависит. Главное — это результат, и это самое важное. Это сложная миссия. Чтобы осудить за первоначальное преступление — преступление агрессии, нужно иметь опять-таки единство. Оно нам очень нужно. Но это сложно, чтобы лидеры разных государств мира поддержали трибунал, который осудит лидера другого государства. Даже если она пошла войной против свободы и людей другого государства", — продолжил Зеленский.

Кроме того, президент считает, что с точки зрения безопасности присоединение Украины к Евросоюзу будет справедливым решением и выигрышем для всех стран — членов ЕС, поскольку такой мощной армии, как украинская, сегодня нет, по меньшей мере, на востоке Европы.

"У нас мощная армия, которая готова защищать общие с ЕС ценности. И так, как Украина сегодня защищает мир и эти ценности, так же она будет действовать и дальше", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, сейчас у Украины есть уникальный опыт в защите киберпространства и энергетической инфраструктуры, тренировочных миссиях и учениях и даже в условиях войны остается гарантом продовольственной безопасности, готова помогать Европе, равно как и Африке и Азии.