Давление на россию дает результат, когда мир защищает ценности не на словах - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что эффективность любого давления на россию зависит прежде всего от уровня единства государств мира, и Украина будет и дальше упорно работать над ее усилением.
Об этом глава государства сообщил во время онлайн-встречи с университетским сообществом Нидерландов.
Об этом глава государства сообщил во время онлайн-встречи с университетским сообществом Нидерландов.
Президент убежден, что ООН могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира, но этого не происходит.
В качестве примера Зеленский назвал Черноморскую зерновую инициативу, которую удалось реализовать, в частности, благодаря мощной работе ООН. Но когда Организация ослабила давление на россию, москва сразу вышла из договоренностей.
Глава государства напомнил, что Украина предложила Формулу мира, на базе которой он хочет объединить цивилизованный мир.
Президент также убежден, что единство и настойчивость должны дать результат в привлечении к ответственности всех, кто виноват в развязывании войны против Украины.
Отвечая на вопрос о том, каким видит оптимальный формат специального международного трибунала по поводу преступления агрессии рф против Украины, глава государства подчеркнул, что это должен быть трибунал, который приведет к реальному справедливому приговору для всех убийц и руководства россии, которое отдавало соответствующие приказы.
Кроме того, президент считает, что с точки зрения безопасности присоединение Украины к Евросоюзу будет справедливым решением и выигрышем для всех стран — членов ЕС, поскольку такой мощной армии, как украинская, сегодня нет, по меньшей мере, на востоке Европы.
По словам Зеленского, сейчас у Украины есть уникальный опыт в защите киберпространства и энергетической инфраструктуры, тренировочных миссиях и учениях и даже в условиях войны остается гарантом продовольственной безопасности, готова помогать Европе, равно как и Африке и Азии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии