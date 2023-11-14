Датская компания признана спонсором войны за контракты с минобороны рф

08:59 14 ноября Киев, Украина

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило датского производителя стройматериалов Rockwool в перечень международных спонсоров войны. Компания осталась на рынке рф, а ее продукция через посредников продается российским госпредприятиям, в частности по заказу Минобороны россии.

Об этом заявила пресс-служба НАПК.



Как пишет агентство, Rockwool принципиально не вышла из россии. В апреле 2022 года компания объявила о продолжении своей работы за рубежом.



Rockwool производит каменную вату. Она применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты, предназначена для всех видов зданий, промышленного оборудования и судостроения.



Ее продукцию использовали при строительстве и ремонте кораблей военно-морского флота россии:

Черноморского флота в Севастополе;

Балтийский флот;

Северного флота в Мурманске;

Тихоокеанский флот.

НАПК нашло соответствующие контракты с 2014 по 2021 годы. А за время аннексии Крыма компания поставляла материалы по меньшей мере для 31 корабля и подлодок флота рф, в частности для крейсеров, эсминцев, атомных подлодок, фрегатов, десантных кораблей, тральников и разведывательных судов. Украина нашла по меньшей мере 52 сделки на более чем 329 млн рублей между дистрибьюторами Rockwool и российским Минобороны.



Rockwool работает в российской федерации с 1995 года. Она имеет там 4 завода:

в городе Балашиха Московской области;

в Выборге Ленинградской области;

в Троицке Челябинской области;

ЭВЗ "Алабуга", Республика Татарстан.

Это 1200 рабочих мест, что составляет примерно 10% от числа всех сотрудников компании.



В россии Rockwool представлена четырьмя обществами с ограниченной ответственностью: "Роквул", "Роквул-Волга", "Роквул-Север" и "Роквул-Урал". За 2022 год суммарно эти 4 компании уплатили в бюджет страны-агрессора 16,9 млн долларов налогов.