Датская компания признана спонсором войны за контракты с минобороны рф

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило датского производителя стройматериалов Rockwool в перечень международных спонсоров войны. Компания осталась на рынке рф, а ее продукция через посредников продается российским госпредприятиям, в частности по заказу Минобороны россии.
Об этом заявила пресс-служба НАПК.
Как пишет агентство, Rockwool принципиально не вышла из россии. В апреле 2022 года компания объявила о продолжении своей работы за рубежом.
Rockwool производит каменную вату. Она применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты, предназначена для всех видов зданий, промышленного оборудования и судостроения.
Ее продукцию использовали при строительстве и ремонте кораблей военно-морского флота россии:
Как пишет агентство, Rockwool принципиально не вышла из россии. В апреле 2022 года компания объявила о продолжении своей работы за рубежом.
Rockwool производит каменную вату. Она применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты, предназначена для всех видов зданий, промышленного оборудования и судостроения.
Ее продукцию использовали при строительстве и ремонте кораблей военно-морского флота россии:
- Черноморского флота в Севастополе;
- Балтийский флот;
- Северного флота в Мурманске;
- Тихоокеанский флот.
НАПК нашло соответствующие контракты с 2014 по 2021 годы. А за время аннексии Крыма компания поставляла материалы по меньшей мере для 31 корабля и подлодок флота рф, в частности для крейсеров, эсминцев, атомных подлодок, фрегатов, десантных кораблей, тральников и разведывательных судов. Украина нашла по меньшей мере 52 сделки на более чем 329 млн рублей между дистрибьюторами Rockwool и российским Минобороны.
Rockwool работает в российской федерации с 1995 года. Она имеет там 4 завода:
Rockwool работает в российской федерации с 1995 года. Она имеет там 4 завода:
- в городе Балашиха Московской области;
- в Выборге Ленинградской области;
- в Троицке Челябинской области;
- ЭВЗ "Алабуга", Республика Татарстан.
Это 1200 рабочих мест, что составляет примерно 10% от числа всех сотрудников компании.
В россии Rockwool представлена четырьмя обществами с ограниченной ответственностью: "Роквул", "Роквул-Волга", "Роквул-Север" и "Роквул-Урал". За 2022 год суммарно эти 4 компании уплатили в бюджет страны-агрессора 16,9 млн долларов налогов.
В россии Rockwool представлена четырьмя обществами с ограниченной ответственностью: "Роквул", "Роквул-Волга", "Роквул-Север" и "Роквул-Урал". За 2022 год суммарно эти 4 компании уплатили в бюджет страны-агрессора 16,9 млн долларов налогов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии