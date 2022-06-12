Данные Генштаба ВСУ о потерях росармии с 24 февраля по 12 июня

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. В частности, с начала полномасштабного вторжения на тот свет отправились более 32 тысяч российских военных.

В ВСУ отмечают, что данные о потерях личного состава противника могут быть неточные, поскольку трудно проводить точные подсчеты во время активных боевых действий.

Начиная с 24 февраля, по состоянию на 12 июня ВСУ ликвидировали:

личного состава – 32 150,

танков – 1430 единиц,

боевых бронированных машин – 3 484 единицы,

артиллерийских систем – 715 единиц,

РСЗО – 226 единиц,

средства ПВО – 97 единиц,

самолетов – 212 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 единицы,

крылатые ракеты – 125 единиц,

корабли и катера – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 единиц,

специальная техника – 54 единицы.

Вчера украинские защитники и защитницы ликвидировали около сотни оккупантов. На металлолом пойдут еще 11 вражеских танков, 18 боевых бронированных машин, 3 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 3 беспилотника и 7 единиц автомобильной техники и и автоцистерн.

Служба безопасности Украины перехватила разговор двух российских военных. Между собой они обсуждали, что их собратьев хоронят в закрытых гробах, чтобы не шокировать земляков. Все потому, что тела мертвых русских захватчиков хранят прямо под солнцем, сложив их в ряд, как какие-то доски.

В Кремле очень боятся, что реальные масштабы потерь второй армии мира в войне против Украины станут известны на всю россию. Поэтому "груз 200" они перевозят ночью и очень маленькими партиями. При этом тела, которые ожидают отправки "в очереди" начинают разлагаться еще задолго до прибытия в конечный пункт назначения.

Недавно в ряды "двухсотых" присоединился старший сержант Алексей Бакулев. В прошлом он был чемпионом мира по танковому биатлону. Теперь он превратился в циферку в статистике отчета Генштаба.