Дания выделяет $14 млн на боеприпасы для Украины

19:00 02 октября Киев, Украина

Датское Министерство обороны объявило о выделении более 14 миллионов долларов на закупку боеприпасов для украинских вооруженных сил, средства для которых предоставит Европейский Союз.



Об этом сообщает Sky News.



Ведомство отметило, что после отмены оборонного резервирования Европейским Союзом в прошлом году, Дания получила возможность активно участвовать в европейском военном сотрудничестве, включая сотрудничество с Европейским оборонным агентством (EDA).



По информации Минобороны Дании, боеприпасы будут поставлены в Украину в течение 2024 года.