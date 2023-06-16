Дания выделит Украине 2000 артиллерийских снарядов

19:25 12 июня Киев, Украина





Об этом было объявлено после встречи исполняющего обязанности министра обороны Трольса Лунда Пульсена и министра иностранных дел Ларса Локке Расмуссена в Совете внешней политики, передает информационный портал Berlingske.



Расмуссен отметил, что это реакция на просьбу Украины, и общая стоимость оказываемой помощи составит 36 миллионов долларов. Дания выделит Украине дополнительные 2000 артиллерийских снарядов.Об этом было объявлено после встречи исполняющего обязанности министра обороны Трольса Лунда Пульсена и министра иностранных дел Ларса Локке Расмуссена в Совете внешней политики, передает информационный портал Berlingske.Расмуссен отметил, что это реакция на просьбу Украины, и общая стоимость оказываемой помощи составит 36 миллионов долларов.

"Данное дополнение является значительным и срочно необходимым вкладом в поддержку Украины. Мы все видим, что наступление уже объявлено", – подчеркнул он.

Средства на военную помощь были предоставлены из Украинского фонда, в котором представлено подавляющее большинство парламентских партий Дании. Общий объем фонда на 2023 год составляет около 7 миллиардов датских крон.



Пульсен также отметил, что в настоящее время ведутся обсуждения других потребностей Украины.