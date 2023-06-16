Дания выделит Украине 2000 артиллерийских снарядов

Дания выделит Украине дополнительные 2000 артиллерийских снарядов.
Об этом было объявлено после встречи исполняющего обязанности министра обороны Трольса Лунда Пульсена и министра иностранных дел Ларса Локке Расмуссена в Совете внешней политики, передает информационный портал Berlingske.
Расмуссен отметил, что это реакция на просьбу Украины, и общая стоимость оказываемой помощи составит 36 миллионов долларов.
Об этом было объявлено после встречи исполняющего обязанности министра обороны Трольса Лунда Пульсена и министра иностранных дел Ларса Локке Расмуссена в Совете внешней политики, передает информационный портал Berlingske.
Расмуссен отметил, что это реакция на просьбу Украины, и общая стоимость оказываемой помощи составит 36 миллионов долларов.
Средства на военную помощь были предоставлены из Украинского фонда, в котором представлено подавляющее большинство парламентских партий Дании. Общий объем фонда на 2023 год составляет около 7 миллиардов датских крон.
Пульсен также отметил, что в настоящее время ведутся обсуждения других потребностей Украины.
Пульсен также отметил, что в настоящее время ведутся обсуждения других потребностей Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии