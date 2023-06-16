Дания увеличит финансирование военной поддержки Украины на 17,9 млрд крон

18:03 29 мая Киев, Украина





В понедельник премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об этом, сообщает DR.dk.



Она отметила, что военная обстановка в Украине находится в чрезвычайно критическом состоянии, поле боя приобретает все более серьезные масштабы, поэтому Украина нуждается в максимальной поддержке, которую только можно предоставить.



Фонд, откуда будет финансироваться военная помощь, был создан в марте этого года, когда большинство в датском парламенте проголосовало за выделение 7



В текущем году правительство намерено добавить еще 7,5 Дания планирует увеличить свои расходы на военную поддержку Украине на сумму 17,9 млрд крон ($2,59 млрд) в текущем и следующем году.В понедельник премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об этом, сообщает DR.dk.Она отметила, что военная обстановка в Украине находится в чрезвычайно критическом состоянии, поле боя приобретает все более серьезные масштабы, поэтому Украина нуждается в максимальной поддержке, которую только можно предоставить.Фонд, откуда будет финансироваться военная помощь, был создан в марте этого года, когда большинство в датском парламенте проголосовало за выделение 7 млрд датских крон.В текущем году правительство намерено добавить еще 7,5 млрд датских крон в этот фонд, что общей суммой составит 14,5 млрд датских крон. Планируется также выделить дополнительные 10,4 млрд датских крон в фонд на следующий год. Средства, как отметила Метте Фредериксен, поступают из "социального фонда".

"В настоящее время украинскому народу необходимо наше оружие и поддержка, и поэтому это становится вопросом наивысшей важности. Однако нет никаких признаков того, что следующий год принесет нам мир, и поэтому мы уже сейчас выделяем более десяти миллиардов крон на 2024 год", - пояснила премьер-министр.



Потребность в дополнительных средствах возникла из-за того, что 70% фонда уже использовано.

"Фонд для Украины скоро иссякнет, поскольку мы являемся одной из стран, оказывающих значительную помощь Украине. Поэтому мы решили вложить большую сумму в этом году, и Дания будет одной из ведущих стран, предоставляющих поддержку Украине", - отметила Метте Фредериксен.



Владимир Зеленский, президент Украины, выразил благодарность Фолькетингу, датскому правительству и народу Дании за решение увеличить финансирование Фонда в поддержку Украины на сумму $2,6 млрд.



Он отметил, что этот заметный вклад дополнительно усилит боевые возможности ВСУ в ближайшей и среднесрочной перспективе.