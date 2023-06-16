Дания увеличит финансирование военной поддержки Украины на 17,9 млрд крон

Дания планирует увеличить свои расходы на военную поддержку Украине на сумму 17,9 млрд крон ($2,59 млрд) в текущем и следующем году.
В понедельник премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об этом, сообщает DR.dk.
Она отметила, что военная обстановка в Украине находится в чрезвычайно критическом состоянии, поле боя приобретает все более серьезные масштабы, поэтому Украина нуждается в максимальной поддержке, которую только можно предоставить.
Фонд, откуда будет финансироваться военная помощь, был создан в марте этого года, когда большинство в датском парламенте проголосовало за выделение 7 млрд датских крон.
В текущем году правительство намерено добавить еще 7,5 млрд датских крон в этот фонд, что общей суммой составит 14,5 млрд датских крон. Планируется также выделить дополнительные 10,4 млрд датских крон в фонд на следующий год. Средства, как отметила Метте Фредериксен, поступают из "социального фонда".
В понедельник премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об этом, сообщает DR.dk.
Она отметила, что военная обстановка в Украине находится в чрезвычайно критическом состоянии, поле боя приобретает все более серьезные масштабы, поэтому Украина нуждается в максимальной поддержке, которую только можно предоставить.
Фонд, откуда будет финансироваться военная помощь, был создан в марте этого года, когда большинство в датском парламенте проголосовало за выделение 7 млрд датских крон.
В текущем году правительство намерено добавить еще 7,5 млрд датских крон в этот фонд, что общей суммой составит 14,5 млрд датских крон. Планируется также выделить дополнительные 10,4 млрд датских крон в фонд на следующий год. Средства, как отметила Метте Фредериксен, поступают из "социального фонда".
Потребность в дополнительных средствах возникла из-за того, что 70% фонда уже использовано.
Владимир Зеленский, президент Украины, выразил благодарность Фолькетингу, датскому правительству и народу Дании за решение увеличить финансирование Фонда в поддержку Украины на сумму $2,6 млрд.
Он отметил, что этот заметный вклад дополнительно усилит боевые возможности ВСУ в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии