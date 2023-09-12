Дания предоставит Украине пакет помощи более чем на 830 миллионов долларов

19:21 12 сентября Киев, Украина

В министерстве обороны Дании анонсировали предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму 833 миллиона долларов, включающий танки, БМП, зенитные установки и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вся сумма распределена на три этапа: 617 миллионов долларов в этом году, 209 миллионов – в 2024 году и 7 миллионов – в 2025 году. Соответствующий пакет станет 12 и самым большим, что передала Дания от 24 февраля 2022 года.
"Для того чтобы Украина могла продолжать защищаться от незаконного вторжения россии, чрезвычайно важно, чтобы такие страны, как Дания, поддерживали военную и финансовую поддержку Украины. Сейчас мы делаем это с крупнейшим финансовым вкладом Дании под эгидой группы стран, регулярно встречающихся на базе в Рамштайне", - отметил глава МО Троэлс Лунд Поульсен.