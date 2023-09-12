Дания предоставит Украине пакет помощи более чем на 830 миллионов долларов

"Для того чтобы Украина могла продолжать защищаться от незаконного вторжения россии, чрезвычайно важно, чтобы такие страны, как Дания, поддерживали военную и финансовую поддержку Украины. Сейчас мы делаем это с крупнейшим финансовым вкладом Дании под эгидой группы стран, регулярно встречающихся на базе в Рамштайне", - отметил глава МО Троэлс Лунд Поульсен.