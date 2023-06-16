Дания предоставит срочную гуманитарную помощь Украине

08:30 09 июня Киев, Украина





В заявлении МИД Дании отмечается, что Датское агентство по чрезвычайным ситуациям отправило в Украину два мощных насоса, 35 палаток для временного проживания, три компактные лодки с транспортными плотами и крупный генератор.



Согласно официальным данным, общая стоимость оказываемой помощи составляет 2,5 миллиона датских крон (335 тысяч евро). Ожидается, что поставка помощи будет осуществлена в субботу и передана в распоряжение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Кроме того, Министерство иностранных дел Дании в четверг объявило о предоставлении Украине срочной гуманитарной помощи, направленной на оказание поддержки пострадавшим от подрыва рф Каховской гидроэлектростанции.В заявлении МИД Дании отмечается, что Датское агентство по чрезвычайным ситуациям отправило в Украину два мощных насоса, 35 палаток для временного проживания, три компактные лодки с транспортными плотами и крупный генератор.Согласно официальным данным, общая стоимость оказываемой помощи составляет 2,5 миллиона датских крон (335 тысяч евро). Ожидается, что поставка помощи будет осуществлена в субботу и передана в распоряжение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.Кроме того, Дания через Управление ООН по обслуживанию проектов предоставит пять грузовиков-цистерн для сбора и вывоза воды из затопленных районов, а также несколько генераторов общей стоимостью около семи миллионов датских крон (940 тысяч евро).

"Наводнения создали катастрофическую ситуацию во многих регионах Украины, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы помочь украинскому народу", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.



После того, как в ночь на вторник россия подорвала дамбу Каховской ГЭС, помощь в чрезвычайных ситуациях была оказана несколькими странами Европейского Союза и Соединенными Штатами.