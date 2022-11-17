Дания предоставила Чернигову оборудование для пунктов обогрева

12:46 17 ноября Киев, Украина

Датская компания ROCKWOOL направила в Чернигов два грузовика со всем необходимым для пунктов обогрева.

Об этом в Телеграме сообщает начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
 
"Приехали тенты, генераторы, современные теплые и влагостойкие карематы, которые можно использовать как матрас прямо на земле или надежно закрыть необходимое оборудование. В первую очередь эта помощь предназначена для стационарных и мобильных пунктов обогрева в крупных громадах области", - написал Чаус.