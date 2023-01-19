Дания планирует передать Украине Caesar

Украина может получить 19 самоходных артиллерийских установок Caesar от Дании.
Правительство Дании уже проконсультировалось с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики, сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.
Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен приветствовал решение парламента и подчеркнул, что самоходные гаубицы сейчас очень необходимы Вооруженным силам Украины.
Правительство Дании уже проконсультировалось с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики, сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.
Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен приветствовал решение парламента и подчеркнул, что самоходные гаубицы сейчас очень необходимы Вооруженным силам Украины.
По его словам, Дании сейчас важно найти баланс между помощью Украине и продолжением укрепления собственной обороны. В частности, передача САУ приведет к задержке в развертывании 1-й датской бригады. В связи с этим Дания рассматривает возможность быстрого приобретения новых возможностей.
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