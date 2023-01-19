Дания планирует передать Украине Caesar

18:33 19 января Киев, Украина





Правительство Дании уже проконсультировалось с парламентом во время



Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен приветствовал решение парламента и подчеркнул, что самоходные Украина может получить 19 самоходных артиллерийских установок Caesar от Дании.Правительство Дании уже проконсультировалось с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики, сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен приветствовал решение парламента и подчеркнул, что самоходные гаубицы сейчас очень необходимы Вооруженным силам Украины.

"Я рад, что подавляющее большинство парламентских партий поддерживает эту жертву. Дания была одной из самых активных стран-доноров с начала войны в Украине. Мы должны продолжать быть такими", - отметил министр.

По его словам, Дании сейчас важно найти баланс между помощью Украине и продолжением укрепления собственной обороны. В частности, передача САУ приведет к задержке в развертывании 1-й датской бригады. В связи с этим Дания рассматривает возможность быстрого приобретения новых возможностей.